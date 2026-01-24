Batman'da Kar Nedeniyle 500'ün Üzerinde Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

İki gün aralıksız devam eden kar yağışı, Batman'da yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal alanlarda yer yer 1,5 metreyi aşan kar birikintileri nedeniyle 500'ün üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mesai harcıyor. Yapılan çalışmalarda, Sason ilçesinde Umurlu, Balbaşı ve Heybeli köylerinin güzergahlarında ile Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köyü yolunda karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Öncelik ana güzergahlarda

Yetkililer, çalışmalarda önceliğin ana güzergahlara verildiğini belirtti. Kapalı olan diğer köy ve mezra yollarının da en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız görev yaptığı ifade edildi.

Vatandaşların, açma çalışmalarına destek vermek ve güvenliği sağlamak amacıyla yetkililerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

