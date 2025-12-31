Batman'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği — Kar Kalınlığı 50 cm'e Ulaştı

Batman'da yaban hayvanlarına doğada yem bırakıldı

Yoğun kar ve zorlu kış koşullarına karşı besleme çalışması

Batman’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık bölgelerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre'ye ulaştı. Zorlu kış şartları, yaban hayvanlarının doğal besin kaynaklarına erişimini güçleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için bölgedeki müdahaleyi başlattı. İki ayrı grup halinde toplam 10 personel kırsal alanlarda yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, kanatlı yaban hayvanları için 1 ton buğday, yırtıcı türler için ise 400 kilogram sakatat ve benzeri besinleri, kar tabakası temizlenerek belirlenen noktalara bıraktı.

Yetkililer, ağır kış şartlarının devam etmesi halinde yemleme çalışmalarının süreceğini vurgulayarak, vatandaşlardan yaban hayvanlarına zarar verilmemesi konusunda duyarlı olmalarını istedi.

