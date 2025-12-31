Köyceğiz'de Sandras Dağı Beyaza Büründü: Yükseklerde Kar Yağışı

Köyceğiz'de Sandras Dağı beyaza büründü

Yüksek kesimlerde kar, alçaklarda yağmur etkili oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, alçak kesimlerde etkili olurken yükseklerde Sandras Dağı ve çevresinde kar yağışı görüldü.

Gece boyunca ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı Sandras Dağı’nı karla kapladı. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, karın tadını çıkarmak için dağa doğru yöneldi.

Dört mevsimin aynı gün yaşandığı Köyceğiz’de öğleden sonra güneş yüzünü gösterince ılık bir hava hissedildi; bazı vatandaşlar ise Atatürk Kordonu'na giderek güzel havanın keyfini sürdü.

