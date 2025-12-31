DOLAR
Köyceğiz'de Sandras Dağı Beyaza Büründü: Yükseklerde Kar Yağışı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde akşam başlayan kar yağışı Sandras Dağı'nı beyaza bürüdü; vatandaşlar kar keyfi için dağa akın etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:21
Köyceğiz'de Sandras Dağı beyaza büründü

Yüksek kesimlerde kar, alçaklarda yağmur etkili oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, alçak kesimlerde etkili olurken yükseklerde Sandras Dağı ve çevresinde kar yağışı görüldü.

Gece boyunca ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı Sandras Dağı’nı karla kapladı. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, karın tadını çıkarmak için dağa doğru yöneldi.

Dört mevsimin aynı gün yaşandığı Köyceğiz’de öğleden sonra güneş yüzünü gösterince ılık bir hava hissedildi; bazı vatandaşlar ise Atatürk Kordonu'na giderek güzel havanın keyfini sürdü.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

