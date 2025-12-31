DOLAR
Eskişehir’de 2025’in Son Günü: Aracını Sarmaşık LED'lerle Kapladı

Eskişehir'de bir sürücü, 2025 yılının son gününde otomobilini sarmaşık LED'lerle kaplayıp, çekiciyle sokaklarda gezdirerek vatandaşları sevindirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:11
Eskişehir'de 2025 yılının son gününde araç ışık gösterisi

Sarmaşık LED'lerle süslenen otomobil sokaklarda beğeni topladı

Eskişehir’de bir sürücü, 2025 yılının son günü otomobilini boydan boya sarmaşık LEDlerle kapladı.

Yılın son günlerinde sürücünün bu çalışması, vatandaşların yüzünü gülümseten renkli bir etkinliğe imza attı. Otomobil, rengarenk bir görünüme kavuşarak sokaklarda vatandaşlarla buluşturuldu.

Bu durumun trafik kurallarına aykırı olduğunun bilincinde olan sürücü, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla otomobilini çekici yardımıyla sokak sokak gezdirdi.

Sürücünün bu duyarlı davranışı, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

