Eskişehir’de 2025’in Son Günü: Aracını Sarmaşık LED'lerle Kapladı

Eskişehir'de 2025 yılının son gününde araç ışık gösterisi
Sarmaşık LED'lerle süslenen otomobil sokaklarda beğeni topladı
Eskişehir’de bir sürücü, 2025 yılının son günü otomobilini boydan boya sarmaşık LEDlerle kapladı.
Yılın son günlerinde sürücünün bu çalışması, vatandaşların yüzünü gülümseten renkli bir etkinliğe imza attı. Otomobil, rengarenk bir görünüme kavuşarak sokaklarda vatandaşlarla buluşturuldu.
Bu durumun trafik kurallarına aykırı olduğunun bilincinde olan sürücü, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla otomobilini çekici yardımıyla sokak sokak gezdirdi.
Sürücünün bu duyarlı davranışı, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.
