Kütahya'da Yılbaşı Denetimi: Vali Musa Işın Görev Başındaki Personele Ziyarette

Kütahya Valisi Musa Işın'dan yılbaşı denetimleri

Kütahya Valisi Musa Işın, yılbaşı denetimleri kapsamında il genelinde görev başındaki kurum ve birimleri ziyaret etti. Ziyaretlerde, gece boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan personele teşekkür etti ve yeni yıl dileklerini iletti.

Ziyaret edilen noktalar

Denetimler kapsamında ilk uğrak, Afyonkarahisar Yolu üzerinde bulunan PTS Kontrol Noktası oldu. Vali Işın burada görevli emniyet personelinin yeni yılını tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Zafertepe Grubunu ziyaret eden Vali Işın, yılbaşı gecesi boyunca can ve mal güvenliği için fedakârca çalışan itfaiye personelinin yeni yılını kutladı ve görevlerinde başarılar temenni etti.

Eskişehir Yolu üzerinde bulunan PTS Kontrol Noktasında görevli emniyet ve jandarma personeliyle de görüşen Vali Işın, yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve personelin yeni yılını tebrik etti.

Yılbaşı denetimleri çerçevesinde 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Işın, 7/24 esasına göre hizmet veren personele özverili çalışmaları için teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Denetimlerini Kütahya Şehir Hastanesinde sürdüren Vali Işın, sağlık çalışanları ve hastalarla görüşerek sağlık personelinin yeni yılını tebrik etti; hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve tüm vatandaşlara sağlıklı, huzurlu bir yıl temennisinde bulundu.

Ayrıca Vali Musa Işın, Kütahya Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği ile Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

VALİ MUSA IŞIN’DAN YILBAŞI DENETİMLERİ KAPSAMINDA GÖREV BAŞINDAKİ KURUM PERSONELLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ