Batman Gercüş'te 35 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Ziyaretçiler Kurtarıldı

Batman Gercüş'te kar nedeniyle kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı; Becirman'da mahsur kalan Van'dan gelen ziyaretçiler ekiplerce kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:50
Mahsur kalan ziyaretçiler ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 35 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı, mahsur kalan ziyaretçiler kurtarıldı.

İlçede dün gece saatlerinde başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapattı. Durum üzerine Gercüş Kaymakamlığı koordinasyonunda harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışması başlatarak ulaşımı sağladı.

Van’dan ilçenin Becirman Mahallesinde bulunan Seyit Bilal Türbesi’ni ziyarete gelen kişiler, yoğun yağış nedeniyle köyde mahsur kaldı. Yaklaşık 3 gün boyunca bekleyen ziyaretçiler, ekiplerin yolları açmasının ardından Van’a döndü.

Becirman Mahalle muhtarı Necmettin Şimşek durumu ve teşekkürlerini şu sözlerle aktardı: "Van’dan köyümüze ziyaret amacıyla gelen misafirlerimiz kar bastırınca mahsur kaldı. Durumu hemen Gercüş Kaymakamımız Muhammed Öztaş’a bildirdik. Sağ olsunlar ekipler anında müdahale ederek yolumuzu açtı. Kaymakamlığımıza ve fedakar ekiplere şahsım ve köylülerim adına teşekkür ediyorum."

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, çalışmaları yürüten ekiplerin yoğun gayretiyle ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığını bildirdi.

