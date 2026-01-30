Batman Sason'da Yoğun Karla Mücadele: Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, köy ve mezra yollarını ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Özellikle yüksek rakımlı dağ köylerinde kar kalınlığının yer yer iki metreyi aştığı belirtildi.

Yolları açmaya çalışan iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri, ekiplerin çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor.

İlçedeki ana yollar ile grup köy yollarının tamamı ulaşıma açılırken, halen kapalı durumda bulunan bazı köy ve mezra yollarında kar temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

