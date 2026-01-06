Battalgazi Belediye Meclisi 2026 İlk Toplantısını Yaptı: 16 Gündem, Yeni Projeler ve Sanayi Sitesi Taşınması

Battalgazi Belediye Meclisi 2026'nın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Toplantı ve kararlar

Battalgazi Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, Aralık ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan Ocak ayı olağan toplantısında, ek gündem maddeleriyle birlikte toplam 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, Meydanbaşı ve Üniversite Mahallesindeki alanın 10 yıllığına Sağlık İl Müdürlüğü’ne Aile Sağlığı Merkezi tahsisi kararı alındı ve denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.

Eski Malatya Sanayi Sitesi ve imar çalışmaları

Başkan Bayram Taşkın, meclisle Eski Malatya’ya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Taşkın, Eski Malatya Sanayi Sitesi hakkında şunları söyledi: "Eski Malatya Sanayi Sitesi ile ilgili bir çalışmamız var. Eski Malatya merkez sanayiden dolayı curcunaya dönüşmüş durumda, trafik altüst, ciddi manada bir krize dönüşmüş durumda. Yeni tasarlanan yer Çevre yoluna yakın Eski Malatya’ya yakın, civar köylerin, mahallelerin rahat ulaşabileceği çevre yolunu kullanarak da ulaşılabilecek bir alan. 100 dükkanlık bir proje çalışmamız var bitti ve taşımış olacağız. Bunu yapabilirsek Eski Malatya’yı daha düzenli bir hale getireceğiz."

Taşkın ayrıca, Hanımınçiftliği Gülsever bölgesindeki imar sorununa değinerek: "Bir diğer önemli çalışmamızı da Hanımınçiftliği Gülsever bölgesinde yürüteceğiz. İmar sorunu çözülememiş maalesef ciddi bir krize dönüşmüş durumda. Buradaki sorunu da Kentsel dönüşümden gelen paramız var ve bu parayı harcayarak iki sorunu çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

2025 değerlendirmesi ve 2026 hedefleri

Başkan Taşkın, 2025 yılını değerlendirirken deprem sonrası yürütülen çalışmalara ve desteklere dikkat çekti. Taşkın, mecliste yaptığı konuşmada şunları aktardı: "Deprem sonrasında çok önemli çalışmalar yapıldı. Gerek bakanlıklar eliyle merkezi hükümet tarafından gerekse de meclisimizin de desteğiyle bizler belediye olarak önemli hizmetler yaptık. Birimlerimizin her biri çok yoğun bir gayret gösterdi ve 2025 yılını alnımızın akıyla atlattık. Birlikte gezdiğimiz 10 ayrı hizmeti tamamladık. 2026 yılının başında bir hizmeti daha tamamlamış olacağız. Allah nasip ederse perşembe günü yapımını tamamladığımız Hayvan Barınağı'na hayvanları almış olacağız. Sokaklarımızı köpek teröründen temizleyeceğiz ve Allah’ın bir emaneti olarak gördüğümüz bu canlarımızı inşa ettirdiniz bu güzel mekanda barındıracağız."

Taşkın, 2026 hedefleri arasında 104 mahalleye hizmeti sürdürmek, ildeki aşevi ihtiyacını gidermek ve Millet Bahçesini açmak bulunduğunu belirtti: "Aşevimizi 2026’da hemşerilerimizin hizmetine sokacağız. Karayollarının olduğu alanın tahsisi için çok küçük işler kaldı onun da devriyle birlikte inşallah 2026’da Millet Bahçesi’ni hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız."

Ayrıca spor altyapısı ve sosyal projelere de vurgu yapan Taşkın, Spor Bakanlığı ile işbirliğiyle mahallelerde halı sahalar, gençlik merkezleri ve taziye evleri projelerinin sürdüğünü; kırsal mahallelerde okul yerleriyle ilgili çalışmaların da hayata geçirileceğini söyledi.

Meclis toplantısı, alınan kararlar ve 2026 yılı için planlanan projelerin paylaşılmasıyla sona erdi.

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ, 2026 YILININ İLK TOPLANTISINI BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM TAŞKIN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ. BAŞKAN TAŞKIN, HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİ DEĞERLENDİREREK, "SİZLERİN DE DESTEĞİYLE 10 ÖNEMLİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK. 2026 YILINDA DA PLANLADIĞIMIZ ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR VE ONLARI DA HIZLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ" İFADELERİNİ KULLANDI.