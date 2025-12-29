DOLAR
Battalgazi Belediyesi'nden Aralıksız Karla Mücadele

Battalgazi Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışına karşı kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarını ana arterlerde ve riskli mahallerde aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:12
Ekipler ana arterlerde ve yüksek kesimlerde seferber

Battalgazi Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde yol güvenliğini sağlamak ve günlük yaşamın aksamaması için sahada yoğun mesai harcıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle yaya güvenliğinin ön planda olduğu kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına ağırlık verdi. Kanalboyu, Valilik çevresi ve yoğun yaya hareketliliğinin bulunduğu bölgelerde temizlik çalışmaları aralıksız devam etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ulaşımın olumsuz etkilenmemesi amacıyla tuzlama araçlarıyla sahada görev aldı. Özellikle eğimin fazla olduğu ve risk oluşturan yüksek kesimlerde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda merkez Beydağı Mahallesi, Çamurlu Mahallesi, Orduzu Kaldırım Mahallesi ve Memur-Sen TOKİ bölgelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın sahada görev yapan ekipleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve personele kolaylıklar diledi.

Belediye ekipleri, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarını hava koşulları normale dönene kadar kesintisiz sürdürecek.

