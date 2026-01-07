Battalgazi Belediyesi'nden Bir Yılda Yoğun Hizmet: Altyapı, Yeşil Alan ve Sosyal Destek

Battalgazi Belediyesi bir yılda kapsamlı hizmetleri hayata geçirdi

Battalgazi Belediyesi, Fen İşleri’nden Temizlik İşleri’ne, Gençlik ve Spor’dan Sosyal Hizmetler’e kadar birçok birimde yürüttüğü çalışmalarla son bir yılda ilçe genelinde kapsamlı hizmetler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın vatandaş odaklı yaklaşımı doğrultusunda yürütülen uygulamalar, ihtiyaç ve öncelikler çerçevesinde koordinasyon içinde planlı şekilde hayata geçirildi.

Ulaşım ve altyapıda konfor artışı

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapısı güçlendirildi. İlçe genelinde 195 bin metrekare kilit taşı imalatı gerçekleştirilirken, 584 kilometre sathi kaplama (1. ve 2. kat) ve 328 kilometre sıcak asfalt serimi tamamlandı. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde 120 kilometre taş ve perde duvar çalışması ve 4 bin 500 metre büz döşeme uygulaması yapıldı.

Yol bakım faaliyetleri kapsamında 960 kilometre makinalı yol bakımı yapıldı, 195 kilometre imar yolu açılarak ulaşım ağı genişletildi. Kentsel güvenlik amacıyla ise 31 metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Battalgazi’de yeşil alanlar güçleniyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarında ilçe genelindeki yeşil alan miktarı 2 milyon 720 bin metrekareye ulaşırken, park sayısı 155e çıkarıldı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9,85 metrekareye yükseldi. Kırkgöz Sahil Parkı ile Derme Deresi Alanı başta olmak üzere birçok noktada çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.

İlçe genelindeki 155 parkın tamamında bakım, onarım, çim biçme ve sulama gibi rutin hizmetler düzenli olarak yürütüldü. Mezarlıklar, cami çevreleri, taziye evleri ve kamu alanlarındaki peyzaj düzenlemeleriyle ortak kullanım alanları estetik ve düzenli hale getirildi.

Gençlik ve spor çalışmaları

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı’nın Futsal Süper Lige, futbol takımının ise BAL Ligine yükselmesi önemli sportif başarılar arasında yer aldı. Sporun tabana yayılması amacıyla Cumhuriyet Kupası, mahalle turnuvaları, bilardo turnuvaları ve çeşitli organizasyonlar düzenlendi.

Amatör spor kulüplerine 4,5 milyon TL değerinde malzeme desteği sağlanırken, gençlere yönelik seminerler, söyleşiler ve konferanslarla kişisel ve manevi gelişimlerine katkı verildi. "Üniversitelilerle Buluşmalar" gibi programlarla gençlerin sosyal bağları güçlendirildi.

Sosyal destek ve kültürel faaliyetler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla ev eşyası, giyim, sağlık, yakıt, eğitim, bebek ve engelli destekleri başta olmak üzere toplam 30 milyon TL tutarında sosyal destek sağlandı. Sosyal yardımlar dijital ortama taşınarak başvurular online sisteme alındı.

Hasırcılar Kültür Merkezi ve ilçe kütüphanelerinde kitap okuma programları, sinema günleri ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Mahalle etkinlikleri ve kadınlara yönelik mesleki kurslarla sosyal hayata ve istihdama katılım desteklendi.

Planlı şehirleşme ve yerinde dönüşüm

İmar Müdürlüğü tarafından yürütülen Yerinde Dönüşüm çalışmalarında ilçe genelinde 755 başvuru alındı. Afet sonrası güvenli ve planlı yapılaşma hedefiyle süreçler titizlikle yürütüldü. Arslantepe Höyüğü geçiş güzergâhında sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam etti; Uluçınarlar Parkı ile Zafer, Göztepe ve Selçuklu mahallelerinde taziye evleri projelendirme ve yapım süreçleri sürdürüldü.

Mahallelerle sürekli iletişim

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla mahallelerle iletişim ve koordinasyon güçlendirildi. Yaklaşık 200 konut için elektrik abonelik izin yazısı düzenlendi, her hafta cuma namazı sonrası düzenlenen mahalle buluşmalarıyla vatandaşların talep ve önerileri yerinde dinlendi. Cenaze hizmetleri kapsamında yaklaşık bin taziye paketi dağıtıldı.

Temizlik ve çevre sağlığı

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarıyla iki yıllık süreçte 140 bin ton çöp toplandı, 367 mahallede toplu temizlik yapıldı. 194 camide detaylı temizlik gerçekleştirildi, 12 bin 10 konteyner yıkanıp dezenfekte edildi ve sahaya 1.522 yeni konteyner yerleştirildi.

Kamu düzeni ve çevre hassasiyeti

Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat-etiket, ruhsat ve pazar denetimleri yaparak kamu düzenine yönelik çalışmaları sürdürdü; ruhsatsız faaliyetlere idari işlemler uygulandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından atık pil, atık yağ, tekstil ve lastik geri dönüşümü sağlandı ve okullarda çevre bilinci eğitimleri düzenlendi.

Can dostlara yönelik hizmetler

Veteriner İşleri Müdürlüğü yıl boyunca 4 bin sahipsiz hayvanın tedavi, bakım ve sahiplendirme sürecini yürüttü. Yeniköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan hayvan barınağı hizmete alınarak bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteliği artırıldı.

Sonuç

Battalgazi Belediyesi, bir yıllık sürede hayata geçirdiği altyapı yatırımları, sosyal destekler, kültürel etkinlikler ve gençlik programlarıyla hem fiziki yaşamı kolaylaştırdı hem de vatandaşların sosyal ve manevi ihtiyaçlarına cevap veren bütüncül bir belediyecilik anlayışını sürdürdü.

