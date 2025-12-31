DOLAR
Battalgazi'de Başkan Taşkın Kar Çalışmalarını Yerinde Denetledi

Başkan Bayram Taşkın, kar yağışı öncesi saat 06.00'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yaptı; tuzlama lojistik alanını ziyaret edip ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:27
Battalgazi'de Başkan Taşkın ekiplerle sahada

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı öncesinde 06.00'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kar yağışının ardından sahaya geçen Başkan Taşkın, görev başındaki ekipleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Malatya'da etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte Battalgazi Belediyesi, muhtemel olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Taşkın, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki incelemelerinde yürütülen hazırlıklar ve alınan tedbirler hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Saha incelemeleri ve tuzlama lojistiği

İncelemelerin ardından sahaya geçen Başkan Taşkın, Yamaç ve Başharık mahallelerinin kesişim noktasında bulunan TOKİ bölgesinde kurulan tuzlama lojistik alanını ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Taşkın, şöyle dedi:

"Karayolları’nın eski şantiyesi, şu anda bulunduğumuz saha ve Bulgurlu’daki asfalt plentimiz olmak üzere üç ayrı noktada tuz stoklarımızı hazır hale getirdik. Sabah namazının ardından kritik bölgelerde tuzlama çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz sahada hazır bekliyor, vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve talepleri anlık olarak değerlendiriyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte şehir genelinde hareketlilik biraz daha az, bu da çalışmalarımızı kolaylaştırıyor"

Başkan Taşkın, kar yağışının rahmet ve bereket getirmesini temenni ederek, "Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Ekiplerimiz görevlerinin başında. Bizler de sahadayız ve tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinin ardından Başkan Taşkın, diğer ekiplerin bulunduğu noktalara geçerek çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürdü.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

