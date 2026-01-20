Bayburt Oruçbeyli'de 10 Kurt Sürüsü Köpeği Kovaladı — Kamera Kaydı

Bayburt'un Oruçbeyli köyünde 10 kurttan oluşan sürü, yerleşim alanına inerek bir köpeği kovaladı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerleşim alanına inen kurt sürüsünün köy içinde köpeği izleyip kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı

Bayburt'un merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde, 10 kurttan oluşan sürü yerleşim alanına inerek bir köpeği kovaladı. Olayın görüntüleri, köydeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, sürü halinde hareket eden kurtların köy girişinden itibaren iz sürerek ilerlediği ve ardından köpeğin bulunduğu alana yöneldiği görülüyor. Köpeğin köy içinde kovalandığı anlar kayıtlarda net şekilde yer aldı.

Ağır kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtların, gece saatlerinde köy merkezine kadar indiği dikkat çekti.

Köy sakinleri, son günlerde yabani hayvanların yerleşim alanlarına kadar gelmesinin tedirginliğe neden olduğunu belirtti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları