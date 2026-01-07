Bayburt’ta Buz Sarkıtı Temizliği ve Kaldırım Güvenliği

Ekipler Ara Sokaklar ve Dolmuş Duraklarında Yoğun Çalışma Yürütüyor

Bayburt’ta, vatandaşların güvenliği amacıyla belediye ekipleri kent genelinde buz sarkıtı temizliği gerçekleştiriyor. Özellikle bina saçaklarında oluşan tehlikeli buz sarkıtlarına yönelik müdahaleler öncelikli olarak yürütülüyor.

Ara sokaklar ve kaldırımlar gibi yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda ekipler, buz kırma ve tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan, dolmuş durakları başta olmak üzere toplu taşıma noktalarında da temizlik çalışmaları sürdürülüyor; böylece vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli ve konforlu şekilde faydalanması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarına rağmen kış koşullarına karşı gerekli önlemlerin alındığını ve günlük yaşamın aksamaması için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

