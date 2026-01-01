Bayburt'ta Dondurucu Soğuk: Güvercinler Pencerelere Akın Etti

Bayburt'ta etkili olan kar ve dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece sıcaklıkları eksi 18 dereceye kadar düşerken, şiddetli soğuk hem insanlar hem de yaban hayatı için zorlu koşullar oluşturdu.

Ulaşımda aksamalar: Vauk ve Kop Dağı'nda tipi

Yüksek rakımlı Bayburt-Gümüşhane güzergâhındaki Vauk Dağı ile Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Dağında zaman zaman tipi ve sürgün nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede seyahat edenler için tedbirli olunması önem taşıyor.

Soğuk havanın etkilediği yaban hayatı: Güvercinlerin pencerelere akını

Yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, vatandaşların pencere önlerine bıraktığı yemlere yöneldi. Bir vatandaşın pencere önüne bıraktığı bulgur, aç kalan güvercinlerin sabah kahvaltısı oldu. Pencere önünde toplanan güvercinler, yemlere ulaşabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Soğuk ve kar yağışının sürmesiyle birlikte hem kent sakinlerinin hem de sürü halinde beslenen kuşların günlük yaşamında güçleşen koşulların devam ettiği bildirildi.

