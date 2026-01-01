DOLAR
Samsun'da Yeni Yıla Cesur Başlangıç: Doğupark Tayfası Kar Yağışında Denizde

Samsun'da 'Doğupark Tayfası' yaklaşık 10 kişiyle 1 Ocak 2026'de kar yağışı altında Karadeniz'de yüzerek yeni yıla cesur bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:37
Canik, Doğupark — 1 Ocak 2026

Samsun’da farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubu, yeni yılın ilk gününde Karadeniz’in buz gibi sularında unutulmaz bir deniz keyfi yaşadı.

Samsun’un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde 1 Ocak 2026 sabahı bir araya gelen ve kendilerini "Doğupark Tayfası" olarak adlandıran grup, soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden denize girdi.

Aralarında doktor, teknisyen, muhasebeci, berber, iş adamı, memur, ilaç mümessili ve emekli öğretmenin de bulunduğu 10 arkadaş, yeni yıla sıra dışı ve cesur bir başlangıç yaptı.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü, kar yağışı altında sabah saatlerinde Karadeniz’in buz gibi suyuna giren grup üyeleri dakikalarca kulaç atarak yüzdü.

Sahildeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize giren Doğupark Tayfası, soğuk havaya rağmen keyifli anlar yaşadı.

Dr. Ömer Barış Çankaya grup adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün 1 Ocak 2026. Doğupark Tayfası olarak bu güzel havada denize giriyoruz. Kar yağıyor, hava muhteşem. Hep birlikte harika bir günde denize giriyoruz. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz".

