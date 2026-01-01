Samsun'da Yeni Yıla Cesur Başlangıç: Doğupark Tayfası Kar Yağışında Denizde

Canik, Doğupark — 1 Ocak 2026

Samsun’da farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubu, yeni yılın ilk gününde Karadeniz’in buz gibi sularında unutulmaz bir deniz keyfi yaşadı.

Samsun’un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde 1 Ocak 2026 sabahı bir araya gelen ve kendilerini "Doğupark Tayfası" olarak adlandıran grup, soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden denize girdi.

Aralarında doktor, teknisyen, muhasebeci, berber, iş adamı, memur, ilaç mümessili ve emekli öğretmenin de bulunduğu 10 arkadaş, yeni yıla sıra dışı ve cesur bir başlangıç yaptı.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü, kar yağışı altında sabah saatlerinde Karadeniz’in buz gibi suyuna giren grup üyeleri dakikalarca kulaç atarak yüzdü.

Sahildeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize giren Doğupark Tayfası, soğuk havaya rağmen keyifli anlar yaşadı.

Dr. Ömer Barış Çankaya grup adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün 1 Ocak 2026. Doğupark Tayfası olarak bu güzel havada denize giriyoruz. Kar yağıyor, hava muhteşem. Hep birlikte harika bir günde denize giriyoruz. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz".

SAMSUN'DA FARKLI YAŞ VE MESLEK GRUPLARINDAN OLUŞAN YAKLAŞIK 10 KİŞİLİK BİR ARKADAŞ GRUBU, YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE KAR YAĞIŞI ALTINDA KARADENİZ'İN BUZ GİBİ SULARINDA YÜZEREK UNUTULMAZ BİR DENİZ KEYFİ YAŞADI.