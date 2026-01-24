Bayburt'ta En Düşük Sıcaklık Kavlatan Köyünde: eksi 5,9 derece

Hava Durumu Verileri

Bayburt’ta en düşük sıcaklık Kavlatan köyünde eksi 5,9 derece olarak kaydedildi. Kop Kayak Merkezi’nde eksi 4,4 derece ölçülürken, Bayburt kent merkezinde eksi 2,6 derece, Aydıntepe’de eksi 3,4 ve Demirözü ilçesinde eksi 5,5 derece olarak bildirildi.

Genel Durum ve Etkiler

Soğuk hava il genelinde etkisini sürdürüyor; yüksek kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altında seyrediyor. Bazı bölgelerde hafif kar yağışı görüldü ve rüzgâr yer yer etkili oluyor.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde buzlanma ve don olaylarının beklendiği ifade edildi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Çığ Tehlikesi

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

