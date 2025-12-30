DOLAR
Bayburt'ta Gökçedere Göleti Kısmen Buzlandı — Soğuklar Rekor Seviyede

Bayburt'ta sıcaklıkların düşmesiyle Gökçedere Göleti kısmen buz tuttu. Kop Dağı'nda eksi 19°C, Aydıntepe'de eksi 17°C ölçüldü; don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:47
Bayburt'ta Gökçedere Göleti Kısmen Buzlandı

Bayburt’ta hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle Gökçedere beldesindeki Gökçedere Göletinin yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Gece saatlerinde yaşanan sert düşüş, gölet yüzeyinde belirgin don olayına neden oldu.

Soğuk Havanın Etkisi ve Görüntüler

Donan su yüzeyi, ortaya çıkan manzarayla soğuk havanın Bayburt genelinde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Özellikle gece ve sabah saatlerindeki ani düşüşler, gölet ve çevresinde buzlanma riskini artırdı.

Meteoroloji Uyarısı ve Hava Tahmini

Meteoroloji verilerine göre bölgede hava parçalı bulutlu geçecek; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Yetkililerden Tedbir Çağrısı

Yetkililer, bölgede beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını vurguladı. Özellikle sürücüler için gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı daha dikkatli olunması istendi.

Rekor Soğuk Kayıtları

Bayburt'ta soğuk hava rekor seviyelere ulaştı. Gece en düşük hava sıcaklığı Kop Dağı'nda eksi 19 derece olarak ölçülürken, Aydıntepe ilçesinde termometreler eksi 17 derece'yi gösterdi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

