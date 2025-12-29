Bayburt’ta Kar Yağışı: Karla Mücadele 7/24 Sahada

Bayburt’ta Karla Mücadele 7/24 Sahada

Belediye ekipleri yoğun kar yağışına karşı aralıksız çalışıyor

Bayburt’ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Bayburt Belediyesi, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin dört bir yanında eş zamanlı yürütülen çalışmalarda ana arterler, ara sokaklar ve yaya yolları başta olmak üzere kar küreme ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Kar temizleme araçları ana yollarda kar küreme ve tuzlama yaparken, temizlik personeli iş makinelerinin ulaşamadığı kaldırımlar, merdivenler ve dar sokaklarda kürek ve süpürgelerle yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için yürütülen çalışmalarda öncelik, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ve eğimli, merdivenli yollara veriliyor. Belediyeden yapılan açıklamada ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğu ve karla mücadele çalışmalarının belirlenen program dahilinde süreceği bildirildi.

BAYBURT’TA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR