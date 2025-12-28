Bayburt’ta Karla Mücadele Başladı: 170 Köy Yolu ve Bin Kilometrelik Ağta Tuzlama

Bayburt’ta karla mücadele sahaya indi

Bayburt İl Özel İdaresi, kar yağışının ardından il genelinde ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla hızla harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarla, 170 köy yolu ve bin kilometrelik yol ağı üzerinde kar temizleme ve tuzlama faaliyetleri yürütülüyor.

Çalışma kadrosu ve kapsama alanı

Karla mücadele ekipleri, 35 iş makinesi ve 50 personelden oluşan bir kadroyla sahada görev yapıyor. Çalışmalar yalnızca il içindeki yollarla sınırlı kalmayıp, Erzurum, Trabzon ve Erzincan sınırlarına uzanan köy yolları ve ara bağlantı yollarını da kapsıyor.

Önlemler ve riskli noktalarda uygulamalar

Yollarda donma ve buzlanma riskine karşı daha önceden depolanan tuz kullanılarak tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yüksek rakımlı ve engebeli bölgelere öncelik verilirken, heyelan ve uçurum riski bulunan kritik noktalarda iş makineleri tecrübeli operatörler eşliğinde dikkatle kullanılıyor.

Amaç ve devamlılık

Çalışmaların temel hedefi kış sezonu boyunca sınır illerle bağlantının korunması ve merkez-köy ulaşımının aksamaması olarak açıklandı. İl Özel İdaresi, karla mücadele ve tuzlama faaliyetlerinin kış şartları süresince kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

