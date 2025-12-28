Safranbolu'da Kartpostallık Kar: Osmanlı’nın Parmak İzi Beyazla Buluştu

UNESCO mirası kent, tarihi dokusunu karla süsledi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen Karabük’ün Safranbolu ilçesi, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi kent Safranbolu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Havanın soğuk olmasına rağmen güneşin de yüzünü göstermesiyle, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu’nun Tarihi Çarşı bölgesinde yer alan han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar örtüsüyle birlikte görsel bir şölen sundu.

Karla kaplı tarihi yapılar dronla görüntülendi.

