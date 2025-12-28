DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Safranbolu'da Kartpostallık Kar: Osmanlı’nın Parmak İzi Beyazla Buluştu

UNESCO mirası Safranbolu, karla beyazlara bürünerek Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:49
Safranbolu'da Kartpostallık Kar: Osmanlı’nın Parmak İzi Beyazla Buluştu

Safranbolu'da Kartpostallık Kar: Osmanlı’nın Parmak İzi Beyazla Buluştu

UNESCO mirası kent, tarihi dokusunu karla süsledi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen Karabük’ün Safranbolu ilçesi, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi kent Safranbolu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Havanın soğuk olmasına rağmen güneşin de yüzünü göstermesiyle, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu’nun Tarihi Çarşı bölgesinde yer alan han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar örtüsüyle birlikte görsel bir şölen sundu.

Karla kaplı tarihi yapılar dronla görüntülendi.

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN VE "EN İYİ KORUNAN 20 KENT" ARASINDA GÖSTERİLEN KARABÜK'ÜN...

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN VE "EN İYİ KORUNAN 20 KENT" ARASINDA GÖSTERİLEN KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİ, KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN VE "EN İYİ KORUNAN 20 KENT" ARASINDA GÖSTERİLEN KARABÜK'ÜN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saldırgan köpek ihbarına giden Kepez Belediyesi ekiplerine saldırı
2
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
3
Palandöken Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada
4
Elazığ'da Karla Mücadele Sürüyor: 15 Greyder, 140 Ton Tuz Kullanıldı
5
Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi
6
Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj
7
Adıyaman Gölbaşı'nda Soğuk Hava: Sular Dondu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti