Ağrı Patnos’ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Tutak-Patnos Yolunda Tırlar Mahsur

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açtı. Tutak-Patnos kara yolunun Dudak mevkiinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı ve çok sayıda tır ile ağır tonajlı araç yolda kaldı.

Bölgede yaşananlar

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların ilerleyememesi nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik gerekçesiyle trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu.

Müdahale ve ulaşımın normale dönmesi

İhbar üzerine Karayolları ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açılırken, yolda kalan tırlar güvenli alanlara yönlendirildi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kış lastiği ve zincir bulundurmadan yola çıkılmaması ve özellikle gece ile sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Değerlendirme

Karayolları ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde ulaşımda daha büyük olumsuzlukların önüne geçildi.

PATNOS KAR YAĞIŞI