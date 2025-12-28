DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Sivas İmranlı'da Termometre -19.4'ü Gösterdi: Türkiye'nin En Soğuk Noktaları

Meteoroloji verilerine göre, geçtiğimiz gün yerleşim yerleri arasında en düşük sıcaklık Sivas İmranlı'da -19.4, ölçülen en düşük değer ise Rize Ovit'te -20,9 oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:07
Sivas İmranlı'da Termometre -19.4'ü Gösterdi: Türkiye'nin En Soğuk Noktaları

Sivas İmranlı'da Termometre -19.4'ü Gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz gün yerleşim yerleri arasında en düşük sıcaklık -19.4 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olarak bilinen İmranlı, yaz aylarında bile geceleri kış soğuklarını hissettiren bir yer. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında -19.4 dereceye kadar düştü.

Bölgesel ölçümlerde ise en düşük değer, sıfırın altında 20,9 derece ile Rize'nin İkizdere ilçesi sınırları içindeki Ovit yaylasında ölçüldü.

Yetkililer, soğuk hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü belirtirken, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE GEÇTİĞİMİZ GÜN EN DÜŞÜK SICAKLIĞIN...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE GEÇTİĞİMİZ GÜN EN DÜŞÜK SICAKLIĞIN ÖLÇÜLDÜĞÜ YERLEŞİM YERİ SIFIRIN ALTINDA 19.4 DERECE İLE SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİ OLDU. (ARŞİV)

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE GEÇTİĞİMİZ GÜN EN DÜŞÜK SICAKLIĞIN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saldırgan köpek ihbarına giden Kepez Belediyesi ekiplerine saldırı
2
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
3
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
4
Palandöken Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada
5
Elazığ'da Karla Mücadele Sürüyor: 15 Greyder, 140 Ton Tuz Kullanıldı
6
Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi
7
Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti