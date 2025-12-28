Sivas İmranlı'da Termometre -19.4'ü Gösterdi: Türkiye'nin En Soğuk Noktaları

Sivas İmranlı'da Termometre -19.4'ü Gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz gün yerleşim yerleri arasında en düşük sıcaklık -19.4 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olarak bilinen İmranlı, yaz aylarında bile geceleri kış soğuklarını hissettiren bir yer. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında -19.4 dereceye kadar düştü.

Bölgesel ölçümlerde ise en düşük değer, sıfırın altında 20,9 derece ile Rize'nin İkizdere ilçesi sınırları içindeki Ovit yaylasında ölçüldü.

Yetkililer, soğuk hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü belirtirken, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

