Bayburt'ta Karla Mücadele: Geçitlerde Ulaşım Güvence Altında

Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Bayburt'u Erzurum, Gümüşhane ve Trabzon'a bağlayan yüksek rakımlı geçitlerde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:52
Karayolları ekipleri aralıksız çalışıyor

Bayburt’u çevre illere bağlayan yüksek rakımlı geçitlerde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, Kop Geçidi, Bayburt-Gümüşhane kara yolu ve Trabzon bağlantısını sağlayan Araklı yolunda yoğun çalışma yürütüyor.

Kış şartlarının etkisini hissettirdiği bölgede kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolları kardan arındıran ekipler, buzlanma riskine karşı da önlemlerini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer yüksek kesimlerde artması nedeniyle trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için çalışmalar titizlikle devam ediyor.

