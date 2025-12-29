Bayburt'ta Şingah Mahallesi'nde Kardeşlik: Dik Yokuş Kayak Pisti

Bayburt'ta Şingah Mahallesi'nde çocukların doğal kayak sevinci

Bayburt'un köklü mahallelerinden Şingah Mahallesinde yağan karı fırsat bilen çocuklar, mahalledeki dik yokuşu kayak pistine çevirdi. Poşet ve plastik kayak tahtalarıyla kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğlendi.

Kardeşlik ve fedakârlık örneği

Kar yağışı Bayburt'ta en çok çocukları sevindirirken, mahallede oluşan doğal pistte renkli görüntüler ortaya çıktı. Kardeşlerini mutlu etmek için soğuğa meydan okuyan abilerin fedakârlığı ise yürekleri ısıttı. Evde sıkılan 4 yaşındaki Turna Ataneri dışarı çıkaran abi Ömer Ataner, kardeşine unutulmaz bir gün yaşattı; minik Turna'nın poşetle kaymasına yardımcı oldu.

Turna'nın mutluluğu kendi sözleriyle şöyle aktarıldı: "Abimle beraber poşetle kayıyoruz. Abimi de çok seviyorum, karı da çok seviyorum"

Abisi Ömer Ataner ise durumunu, "Kardeşim Turna evde çok sıkılıyordu. Abisi olarak onu dışarı çıkardım. Kaydık, eğlendik, çok mutluyuz" şeklinde dile getirdi.

Eğlence kısa sürede ekip işine dönüştü

Ataner kardeşlerin mutluluğunu gören Abdullah Midilli de kardeşi Hümeyra'yı yanına alarak eğlenceye katıldı. 2 kişiyle başlayan kar keyfi kısa sürede 4 kişilik bir grup aktivitesine dönüştü. Ataner kardeşler poşetle, Midilli kardeşler ise plastik kayak tahtasıyla dik yokuştan aşağı süzülerek karın tadını çıkardı.

Abdullah Midilli'nin sözleri ise şu şekildeydi: "Ömer ile Turna’nın kaydığını görünce ben de kendi kardeşimi alıp dışarıya çıktım. Hep birlikte kayıyoruz, çok mutluyuz"

Şingah Mahallesi'nde oluşan bu sıcak görüntüler, kışın soğuğunu unutturdu ve mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

