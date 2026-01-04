Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi eksi 20 derecede buz tuttu

Bayburt'ta hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle Sırakayalar Şelalesi dondu ve ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğal yapısı ve konumu

Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğan sular, Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkiinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden yaklaşık 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergâhındaki Bayburt'ta yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve bölgenin öne çıkan doğa turizmi noktalarından biri olarak biliniyor.

Kış manzarası ve buz sarkıtları

İlkbahar ve yaz aylarında doğaseverleri serin sularıyla ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle donarak görsel bir şölen sunuyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı ve sert soğuklar sonucu oluşan, boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları bölgeye farklı bir estetik kazandırdı.

Sırakayalar Şelalesi, buzullaşan görüntüsüyle fotoğraf meraklılarının ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

