Bayburt'ta Taşkın Kontrol İnşaatları Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli'de Sürüyor

Bayburt'ta Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli köylerindeki taşkın kontrol inşaatları sürüyor; çalışmalarla taşkın riski, can, mal ve tarım arazileri korunacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:46
Bayburt'ta taşkın kontrol inşaatlarında çalışmalar devam ediyor

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Yukarı Dikmetaş köyündeki Pöhrenkbaşı Deresi ile merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde yapımı devam eden taşkın kontrol inşaatlarında çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki yerleşim yerinde taşkın riskinin önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Çalışmanın içeriği

Özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında dere yataklarında düzenleme ve koruyucu yapı imalatları gerçekleştiriliyor. İnşaat sahalarında zemine ve su akışına yönelik müdahaleler yapılıyor.

Hedeflenen etkiler

Devam eden inşaatların tamamlanmasının ardından Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli köylerinde can ve mal güvenliğinin artırılması, tarım arazileri ile yerleşim alanlarının taşkınlardan korunması amaçlanıyor. Taşkın kontrol projelerinin bölgedeki altyapıyı güçlendirmesi ve uzun vadede muhtemel afet risklerini en aza indirmesi bekleniyor.

