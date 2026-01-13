Meram Belediyesi'nden Sıfır Atık Eğitimi: Geleceğe Yatırım

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü uzmanları kapsamında düzenlenen eğitimler toplumun farklı kesimlerine ulaşıyor.

Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda "Veliler İçin Geri Dönüşüm" Semineri

Bu kapsamda gerçekleştirilen seminerlerden biri Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda yapıldı. Eğitim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, 2026 yılı Ocak ayı teması olan "Önle, Azalt, Yeniden Kullan Ayı" doğrultusunda planlandı. Etkinliğe öğrenciler, veliler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim İçeriği ve Hedefleri

Seminerde; atık oluşumunun önlenmesi, atıkların azaltılması, yeniden kullanım alışkanlıklarının kazandırılması ve geri dönüşümün günlük hayata entegre edilmesi konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Amaç, öğrenci ve ailelerden başlayarak geniş katılımcı kitlesinde çevre farkındalığını artırmak, davranış değişikliğini desteklemek ve sıfır atık yaklaşımını bir yaşam biçimi haline getirmekti.

Döngüsel Ekonomi ve Doğal Kaynakların Korunması

Eğitimlerde ayrıca döngüsel ekonomi anlayışının önemi vurgulandı. Eğitmenler, doğal kaynakların korunmasının gelecek nesiller için taşıdığı hayati önemi katılımcılara aktardı.

Belediye Çalışmaları ve Başkan Kavuş'un Mesajı

Meram Belediyesi’nin çevre çalışmaları yalnızca eğitimlerle sınırlı değil. 2025 yılı içerisinde ilçenin farklı noktalarında, okullarda, üniversitelerde ve kamu kurumlarında düzenlenen eğitim ve seminerlerle binlerce kişiye ulaşıldı. Bu çalışmalardan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yeni uygulama modelleri geliştiriliyor ve sürdürülebilir projeler hayata geçiriliyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin sıfır atık ve çevre yatırımlarına önem verdiğini belirterek, eğitimin bu çalışmaların temelini oluşturduğunu vurguladı. Başkan Kavuş'un sözleri şöyle: "Çevreyi korumanın, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin ve sıfır atık hedeflerine ulaşmanın yolu eğitimden geçiyor. Çocuklarımıza ve ailelerimize bu bilinci kazandırmak, geleceğimizi güvence altına almak demektir. Meram Belediyesi olarak hem yatırımlarımızla hem de eğitim çalışmalarımızla temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü ve güzel bir geleceğin anahtarı, sıfır atık ve çevre politikaları ile bunlar için verilen eğitimlerdir."

Başkan Kavuş ayrıca, ilçede hayata geçirilen sıfır atık projeleri, mobil atık getirme merkezleri, geri dönüşüm uygulamaları ve çevre yatırımları sayesinde önemli tasarruflar sağlandığını belirterek, tüm vatandaşları bu sürece destek olmaya davet etti.

Seminerin sonunda katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı “Sıfır Atık Sergisi”'ni gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

