Sinop’ta Limanda 106 İmar Aykırı Yapıya 30 Gün İçinde Yıkım Kararı

Sinop Gemiyanı Mahallesi Türkeli Limanı'nda 106 taşınmaza imar kanunu uyarınca 30 gün süre verildi; uyulmazsa belediye yıkım yapacak, masraflar yüzde 20 fazla tahsil edilecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:27
Gemiyanı Mahallesi Türkeli Limanı'nda liman içi mevkide bulunan 106 adet taşınmaz hakkında imar mevzuatına aykırılık gerekçesiyle işlem başlatıldı. Yetkililer, maliklere verilen sürenin sonunda uyumsuzluğun devam etmesi halinde yıkım kararı uygulanacağını bildirdi.

Olayla ilgili süreç, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilerliyor. Soruşturma, 14.08.2025 tarih ve 2021/534 sayılı kayıtla başlatıldı; Türkeli Belediyesi encümeni ise 30.12.2025 tarihli kararıyla imar kanununun 32. maddesi uyarınca işlem tesis etti.

Türkeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, taşınmaz maliklerine idari para cezası uygulandığı ve maliklere taşınmazlarını imara uygun hale getirmeleri için 30 gün süre tanındığı belirtildi. Süre sonunda yapılarını imara uygun hale getirmeyenler hakkında yeniden idari para cezası uygulanacağı ve yıkım kararı alınacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, süre içinde malikler tarafından yıkımı gerçekleştirilmeyen taşınmazların belediye tarafından yıkılacağı, yıkım masraflarının taşınmaz maliklerinden yüzde 20 fazlasıyla tahsil edileceği ve taşınmazların içerisinden alınmayan eşyalara kanunen el konulacağının altı çizildi.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

