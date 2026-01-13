Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yaprak ve Çakmak'ta Esnafla Buluştu

Umut Yılmaz, Yaprak ve Çakmak mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talepleri yerinde dinledi ve 'saha' yönetim anlayışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:26
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, akşam saatlerinde ilçenin tarihi dokusuyla öne çıkan Yaprak ve Çakmak mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet etti, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ayrıntıları

Başkan Yılmaz, beraberinde başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile kent merkezinin tarihi mahallerinde cadde cadde dolaşarak iş yerlerini ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunup vatandaşlarla birebir temas kuran Yılmaz’ın akşam ziyaretleri, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Masa başında değil, sahada yönetiyoruz

Ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini not alan Yılmaz, Şehitkamil’i masa başından değil, sahada yönetme anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Yılmaz, Yaprak ve Çakmak Mahallelerinin tarihi kimliğine dikkat çekerek bu bölgelerin hem kültürel miras hem de ticari hayat açısından önemine işaret etti. Yılmaz, "Bizim önceliğimiz, vatandaşımızın sesini doğrudan yerinde duymak. Esnafımızın, hemşehrilerimizin taleplerini birebir dinliyor, çözüm noktasında hızlı adımlar atıyoruz. Şehitkamil’i ortak akılla, birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Gönül belediyeciliği ve taleplerin takibi

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, benzer ziyaretlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini belirtti. Gönül belediyeciliği anlayışıyla her mahallede vatandaşla iç içe olmaya devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üreteceklerini kaydetti.

Esnaf ve vatandaşlar taleplerini doğrudan Yılmaz’a iletti; Yılmaz iletilen konularla ilgili ilgili birimlere anında talimat verdiğini ve sorunların takipçisi olacaklarını belirtti. Başkan Yılmaz’ın sahada olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, belediye yönetiminin bu yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

