Kaymakam Özderin, Pınarhisar Geçici Hayvan Bakım ve Gözlem Merkezi'ni İnceledi

Kaymakam Özderin Pınarhisar Geçici Hayvan Bakım ve Gözlem Merkezi'nde İnceleme Yaptı

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ilçedeki Pınarhisar Geçici Hayvan Bakım ve Gözlem Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette merkezde yürütülen bakım ve gözlem çalışmalarının son durumu yerinde incelendi.

İncelemeye Eşlik Edenler

Kaymakam Özderin'e incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Çalık ve Samet Ekim ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz eşlik etti. Heyet, merkez yetkililerinden merkezdeki işleyişe ilişkin bilgi aldı.

Bilgi Alımı ve Değerlendirme

Özderin, merkezdeki hayvanların bakım, barınma ve sağlık süreçleri hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ziyarette, sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamalarını sağlamak için kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kaymakam Özderin ayrıca, merkezde yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirterek ilgili kurum ve birimlerle koordinasyonun devam edeceğini ifade etti.

