Melikgazi'de Karla Mücadele Kesintisiz: 120 Araç, 387 Personel 24 Saat

Melikgazi Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme, kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmalarını 120 araç ve 387 personelle 24 saat sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:25
Melikgazi'de Karla Mücadele Kesintisiz Devam Ediyor

120 araç, 387 personel ile 24 saat 2 vardiya sahada

Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması amacıyla kar küreme, kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, önceliği vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu çarşı bölgesi, hastane ve okul gibi noktalara veriyor. Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren başta ana arterler olmak üzere yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun açıklaması

"İlçemizde vardiya usulü karla mücadele çalışmalarımız gece ve gündüz aralıksız devam ediyor. İlçemizin tüm mahallelerinde merkez ve kırsal olmak üzere trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için ekiplerimiz özveri ile sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz, öncelikle vatandaşların yoğunlukta olduğu çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde kar temizleme çalışmalarına öncelik veriyor. Kar yağışının başladığı ilk günden beri ilçemizde güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla başta ana arterler olmak üzere yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştirerek, kar yağışının etkili olduğu her noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca yaya güvenliğinin sağlanması ve ilçe genelinde ulaşımın kesintisiz devam etmesi için kaldırımdaki karlar süpürülerek, tuzlama yapılıyor. Şuan karla mücadele için kar küreme, tuzlama, greyder, kepçe, yol süpürme araçlarımız olmak üzere 120 adet aracımız ve 387 personelimiz 24 saat 2 vardiya şeklinde sahada çalışıyor. Özellikle buzlanma riskinin artmasına karşı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sürücülerimizin kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını hatırlatıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak, ekiplerimizle her zaman olduğu gibi her şartta sahada, görev başında olmaya devam edeceğiz"

Vatandaşlardan özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve kış güvenliği kurallarına uymaları isteniyor. Melikgazi Belediyesi ekipleri, ilçede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

