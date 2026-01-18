Dicle'de Kar ve Yağmur Tarıma Can Suyu Oldu

Dicle'de etkili kar ve yağmur, yer altı su kaynakları ve baraj doluluklarını artırdı; Tarım Müdürü Deniz Yıldırım, yağışların tarım için can suyu olduğunu söyledi.

Diyarbakır’ın Dicle İlçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım'ın değerlendirmesi

Yağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, kar ve yağmurun su kaynakları ile tarıma can suyu olduğunu söyledi.

Yıldırım, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İlçede yağan kar ve yağmur, su kaynakları ile tarıma can suyu oldu. Son haftalarda bölgemizde etkili olan yoğun kar ve yağmur, uzun süredir devam eden kuraklık endişelerini önemli ölçüde azaltmıştır. Gerçekleşen yağışlar, hem stratejik su rezervlerimiz hem de tarımsal üretim açısından son derece olumlu bir tablo ortaya koymaktadır. Yaz aylarında kritik seviyelere kadar gerileyen baraj doluluk oranları, son yağışlarla birlikte hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Özellikle kar yağışı; suyun yüzeyden akıp gitmesini engelleyerek yavaş erimesi sayesinde toprağın derinliklerine nüfuz etmekte, yer altı su kaynaklarının beslenmesine önemli katkı sağlamaktadır. Kar yağışı, tarımsal üretim açısından yalnızca bir su kaynağı değil, aynı zamanda doğal bir koruma ve destek mekanizmasıdır. Kar örtüsü, kışlık ekili ürünleri aşırı don riskine karşı korurken, toprak altındaki zararlı organizmaların doğal yollarla dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kar tanelerinin atmosferdeki azotu toprağa taşıması, bitkiler için doğal bir gübreleme etkisi oluşturmaktadır. Yağışların bu şekilde devam etmesi halinde, özellikle hububat üretiminde rekolte artışı beklenmektedir. Toprağın yeterli nem ve doygunluğa ulaşması, bahar döneminde yapılacak ekimlerin çıkış ve gelişim sürecini de olumlu yönde etkileyecektir. Doğanın uyanışı için gerekli nem miktarı büyük ölçüde sağlanmış olsa da, su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından tasarruflu kullanım konusundaki uyarılarımız devam etmektedir"

Öne çıkan etkiler: yer altı su kaynaklarında artış, baraj doluluk oranlarında toparlanma ve hububat rekoltesinde artış beklentisi, bahar ekimleri için olumlu görünüm oluşturuyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

