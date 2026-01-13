Bayburt Yeniköy'de Kara Saplanan Ambulans İl Özel İdaresi Tarafından Kurtarıldı

Bayburt Yeniköy'de kara saplanan ambulans kurtarıldı

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaya ulaşılması sağlandı.

Olayın ayrıntıları

Bayburt merkeze 38 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy'de rahatsızlanan bir vatandaş için sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

İş makineleriyle yapılan yol açma ve kar temizleme çalışmaları sonucunda ekipler, ambulansı bulunduğu yerden çıkararak yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı. Yol temizlendikten sonra köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Özel İdare ekiplerinin refakatinde köyden alınan hasta, Bayburt Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Muhtarın açıklaması

Yeniköy Muhtarı Kenan Kanat, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Köyümüze hastaya gelen ambulans kara saplandı. İl Özel İdare ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Hastamız Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ekiplere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin' ifadelerini kullandı.

