Bayburt Yeniköy'de Kara Saplanan Ambulans İl Özel İdaresi Tarafından Kurtarıldı

Yeniköy'de kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaya ulaşıldı; hasta Bayburt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:57
Bayburt Yeniköy'de Kara Saplanan Ambulans İl Özel İdaresi Tarafından Kurtarıldı

Bayburt Yeniköy'de kara saplanan ambulans kurtarıldı

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaya ulaşılması sağlandı.

Olayın ayrıntıları

Bayburt merkeze 38 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy'de rahatsızlanan bir vatandaş için sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

İş makineleriyle yapılan yol açma ve kar temizleme çalışmaları sonucunda ekipler, ambulansı bulunduğu yerden çıkararak yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı. Yol temizlendikten sonra köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Özel İdare ekiplerinin refakatinde köyden alınan hasta, Bayburt Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Muhtarın açıklaması

Yeniköy Muhtarı Kenan Kanat, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Köyümüze hastaya gelen ambulans kara saplandı. İl Özel İdare ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Hastamız Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ekiplere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin' ifadelerini kullandı.

BAYBURT’TA KARA SAPLANAN AMBULANS EKİPLERCE KURTARILDI

BAYBURT’TA KARA SAPLANAN AMBULANS EKİPLERCE KURTARILDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Elazığ'da 323 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bilecik'te 2026 İçme Suyu Planlaması: Köylerin Geleceği Masaya Yatırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları