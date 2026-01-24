Taşyolu'nda Çığ: Erzincan Kemaliye Güzergâhı Ulaşıma Kapandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Taşyolu'nda çığ düştü; güvenlik gerekçesiyle yol geçici olarak kapatıldı ve ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:47
Taşyolu'nda Çığ: Erzincan Kemaliye Güzergâhı Ulaşıma Kapandı

Taşyolu'nda çığ düştü, güzergâh ulaşıma kapatıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası Taşyolu güzergâhında çığ meydana geldi. Olayın ardından yetkililer bölgeye ekip sevk ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Müdahale ve çalışmalar

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun tedbir amaçlı geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları devam ediyor; çalışmalar kapsamında iş makineleriyle kar ve çığ birikintilerinin temizlenmesine yoğunluk veriliyor.

Vatandaşlara uyarı

Can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan Kemaliyeliler Taşyolu güzergâhını kullanmamaları istendi. Ayrıca, konuya ilişkin bilginin yalnızca resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar üzerinden takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Gelişmeler takip ediliyor

Bölgede ekiplerin temizlik, kontrol ve güvenlik çalışmaları sürerken, yolun yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

