Taşyolu'nda Çığ: Erzincan Kemaliye Güzergâhı Ulaşıma Kapandı

Taşyolu'nda çığ düştü, güzergâh ulaşıma kapatıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası Taşyolu güzergâhında çığ meydana geldi. Olayın ardından yetkililer bölgeye ekip sevk ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Müdahale ve çalışmalar

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun tedbir amaçlı geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları devam ediyor; çalışmalar kapsamında iş makineleriyle kar ve çığ birikintilerinin temizlenmesine yoğunluk veriliyor.

Vatandaşlara uyarı

Can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan Kemaliyeliler Taşyolu güzergâhını kullanmamaları istendi. Ayrıca, konuya ilişkin bilginin yalnızca resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar üzerinden takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Gelişmeler takip ediliyor

Bölgede ekiplerin temizlik, kontrol ve güvenlik çalışmaları sürerken, yolun yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

TAŞYOLU’NDA ÇIĞ DÜŞTÜ, GÜZERGÂH ULAŞIMA KAPATILDI