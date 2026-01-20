Bayırköy Belediyesi Araç Filosunu İki Yeni Araçla Güçlendirdi

Bayırköy Belediyesi, hizmetleri hızlandırmak için iki yeni aracı törenle hizmete aldı; kurban kesimi ve dualarla beldeye hayırlı olması dilendi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:39
Bayırköy Belediyesi Araç Filosunu İki Yeni Araçla Güçlendirdi

Bayırköy Belediyesi Araç Filosunu İki Yeni Araçla Güçlendirdi

Törenle hizmete alındı

Bilecik’in Bayırköy Belediyesi, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla iki yeni aracı bünyesine kattı.

Belediye bünyesine kazandırılan yeni araçlar, düzenlenen törende kurban kesimi ve dualar eşliğinde hizmete alındı. Programda yeni araçların beldeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına bünyemize kattığımız iki yeni aracımızı bugün kesilen kurbanlar ve edilen dualar eşliğinde hizmete aldık. Rabbim kaza beladan korusun, yeni araçlarımızın beldemize ve kıymetli halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

BAYIRKÖY BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETTİ

BAYIRKÖY BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETTİ

BAYIRKÖY BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETTİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde Baca Gazı Filtrelerinde Sona Doğru
2
Pazaryeri'nde Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantıları
3
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kırmızı Kod Tatbikatı
4
Palu Kalesi'nde Kar Üzerinde Sürü Halinde Dağ Keçileri Görüntülendi
5
Yaka Köyü Heyeti Fazlı Koç'u Ziyaret Etti: Köyün Talepleri Masaya Yatırıldı
6
Hakkari'de Kar Yağışı: 229 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
7
Abant Gölü Milli Parkı'nda Örencik Yamaçları Kayak Merkezi Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları