Bayırköy Belediyesi Araç Filosunu İki Yeni Araçla Güçlendirdi

Törenle hizmete alındı

Bilecik’in Bayırköy Belediyesi, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla iki yeni aracı bünyesine kattı.

Belediye bünyesine kazandırılan yeni araçlar, düzenlenen törende kurban kesimi ve dualar eşliğinde hizmete alındı. Programda yeni araçların beldeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına bünyemize kattığımız iki yeni aracımızı bugün kesilen kurbanlar ve edilen dualar eşliğinde hizmete aldık. Rabbim kaza beladan korusun, yeni araçlarımızın beldemize ve kıymetli halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

