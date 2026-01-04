DOLAR
Bayraktar: Azerbaycan'dan 33 milyar m³ Doğalgaz Anlaşması

Bayraktar: Abşeron'dan yıllık 2,25 milyar m³ olmak üzere toplam 33 milyar m³ doğalgaz anlaşması yapıldı; 2026 keşif ve karar yılı olacak.

04.01.2026
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:11
Bayraktar: Azerbaycan'dan 33 milyar m³ Doğalgaz Anlaşması

Bayraktar duyurdu: Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz tedarik anlaşması yapıldığını duyurdu.

Bayraktar, anlaşmanın Abşeron Sahası kaynaklı olduğunu ve her yıl 2,25 milyar metreküp olmak üzere 15 yıl süreceğini, böylelikle toplamda 33 milyar metreküp gaz sağlanacağını belirtti. "Çok yakında imzalar biter. Cuma günü de nihai müzakereleri sonuçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, bu gazın boru hattı ile Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden geleceğini ve tedarikin 2040'lı yıllara kadar süreceğini söyledi. Bayraktar, 2026'yı daha büyük keşiflere gidecekleri bir yıl olarak planladıklarını da aktardı.

Diyarbakır'da kaya petrolü aramaları

Diyarbakır'daki kaya petrolü aramalarına dair bilgi veren Bayraktar, bu yıl ilk yatay sondajın yapılacağını ve üç yıllık plan kapsamında toplam 24 kuyu hedeflediklerini söyledi. "Muvaffak olursak Diyarbakır'ın çok büyük potansiyeli var." dedi ve Gabar'ın ötesine geçebilecek bir potansiyel olduğuna işaret etti.

Bakan, Somali'deki saha çalışmalarından da ümitli olduklarını belirterek, su derinliğinin yaklaşık 3,5 kilometre olduğunu ve deniz tabanına indikten sonra toplam 7 kilometrelik bir sondaj planlandığını ifade etti.

Sinop, Trakya ve 2026 hedefleri

Bayraktar, Sinop ve Trakya santralleri için süren müzakerelerin devam ettiğini, 2026'nın bu projelerde karar yılı olabileceğini ve hangi teknoloji ile hangi ülke ile yürüyeceklerinin bu yıl netleşeceğini söyledi.

Nükleerde yerlileştirme ve insan kaynağı

Nükleer enerji politikasında önceliklerinin "en iyi teknoloji ve en uygun fiyat" olduğunu vurgulayan Bayraktar, reaktörün yüzde 55'inde yerli ekipman ve yerli sanayinin kullanılacağını, yerli inşaat sektörünün devrede olacağını belirtti.

Ruslarla yapılan anlaşma kapsamında 300'ün üzerinde talebeyi eğitime gönderdiklerini, bu öğrencilerin büyük kısmının şu anda Akkuyu'da çalıştığını aktaran Bayraktar, Türkiye'nin önemli bir know-how ve insan kaynağı kazandığını söyledi.

