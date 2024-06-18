Bayram planları bir bir iptal! O illerde sel seli götürecek: Meteoroloji'den uyarı yağdı

Bu iller bayram boyunca yağışlı olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM BOYU YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Haziran ayının gelmesiyle birlikte havalar ani şekilde ısınmaya başladı. Birçok ilde hava sıcaklıkları 40 derece üstüne yükselirken bayram tatili boyunca yağışların da tekili olacağı söylendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramda yağış beklenen illerle ilgili uyarılarını paylaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir hava sıcaklıklarıyla ilgili şu uyarıları yaptı; 'Sıcaklıkların dün bitip yerini yağışa bırakmasını bekliyorduk ancak durum bir gün daha uzamış oldu ve bugüne kaldı. Bugün de hava sıcaklıkları yüksek. Güneyli rüzgarlar hakim ve bunaltıcı olmaya devam ediyor. Ama akşam saatleri itibariyle havalar biraz soğuyacak. Yağışlı hava Trakya ve Marmara Bölgesinde etkili olacak. Ama bu yağışlar ne kadar sert olur bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü rüzgar farklı esiyor ve İstanbul büyük şehir olduğu için üstündeki ısı adaları nedeniyle kayma yaşanıyor. Veya yağışlar yerel olarak gelebilir yani şehrin tamamı yağışlı olmayabilir. Sıcaklık genel olarak 7-8 derece düşecek. Cumartesi günü gibi Pazar günü de hava yağışlı olacak. Özellikle İstanbul bazı kesimlerde 37-38 derece olan sıcaklıklar 29-30 dereceye düşecek. Ülkenin iç kesimlerinde genel yağışlar yaşanacak.





Pazartesi günü itibariyle tekrar kavurucu sıcaklar geliyor. Mevsime göre normal yağışlar yaşanabilir. Ama yerel olarak kısa süreli ani sağanak yağış, sel, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına gelebilir.' Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine göre ülkenin iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara bölgesi kuzey ve doğu kesimi, İç Anadolu kuzey ve batı kesimi, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta il çevresi, Burdur doğu kesimi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara bölgesi kuzey ve doğu kesiminde, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Rüzgar öğle saatleri itibariyle İç Ege bölgesi, Marmara bölgesi güney kesimi, Göller bölgesi, Eskişehir il çevresinde batı ve güneybatı yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üstünde olmaya devam edecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Bölgelere ve illere göre beklenen hava durumları ise şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller yöresinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık