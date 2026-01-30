Benli Yaylası: Ankara'da Karadeniz'i Aratmayan Yayla

Benli Yaylası: Ankara'da Karadeniz'i Aratmayan Doğa

Benli Yaylası, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, yaklaşık 2000 rakımlı Mahya Tepesi eteklerinde yer alıyor. Karla kaplanan menderesleri ve geniş düzlükleriyle bölge, doğaseverlerin yeni uğrak noktası haline geldi.

Yayla, dron ile havadan görüntülendi; ziyaretçiler aileleriyle doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buluyor. Yazın yemyeşil, kışın ise beyaz örtüsüyle dikkat çeken alan, şehir merkezine yakınlığıyla öne çıkıyor.

Durmuş Ali Çetinkaya

Yılın büyük çoğunluğunu yaylada geçirdiğini söyleyen Durmuş Ali Çetinkaya'nın sözleri şöyle:

"Kışın buraya gezmeye geliyoruz, kızakta kaymaya, kartopu oynamaya geliyoruz. Bu sene Ankara’nın çoğu yerinde kar yok. Yaz ayları komşularımızın hepsi burada olur. Yılın 12 ayının 9 ayı buradayım. Burada huzur var, rahat ediyoruz. Yılın 2-3 ayı da Ankara’da dururuz. Yaylamızda 12 ay kalan 2-3 aile var. Onun haricindekiler günlük gezmeye geliyorlar. Yazın burası yemyeşil olur. Bu gördüğümüz alanlar koyundan, inekten geçilmez. Ormanlarımıza mantar aramaya gideriz. Bir şekilde vakit geçiyor burada. Büyükşehir gibi bir koşuşturmaca yok. 2019 yılında bypass ameliyatı oldum. 10-15 günlükken buraya geldim. İki gün gezmeye geldim ama 26 gün kaldım. Bana normalde 2-3 ayda ayağa kalkarsın demişlerdi ama bir hafta sonra yürüyerek karşıdaki göle gittim. Şifayı burada buldum, doktor da inanmadı"

Abdullah Çakmak

Benli Yaylası'nı stres atmak ve huzur bulmak için tercih ettiğini söyleyen 42 senelik esnaf Abdullah Çakmak'ın ifadeleri:

"42 senelik esnafım fakat her fırsat bulduğumda Benli Yaylası’na geliyorum. Stres atmak için, huzur bulmak için geliyorum. Benli Yaylası’na geldiğiniz zaman sadece rüzgar sesi ve kuş sesini duyarsınız. Stres yok, gürültü yok, sıkıntı yok. Kafa dinlemek, rahatlamak için kaçacak bir yeriniz yoksa Benli Yaylası Ankara’ya bir buçuk saat uzaklıkta. Kim gelirse gelsin, lütfen geldiği yeri temiz bıraksın, temiz olarak da gitsin. Burası kışın çok kalabalık olmaz ama kışın ayrı bir güzelliği var. Ankara’da kara muhtaçsınız, göremiyorsunuz ama Benli Yaylası’na çıktığınız zaman 45 santim kar görebilirsiniz. Uludağ’a gitmek veya kayak merkezine gitmektense Benli Yaylası ayağınızın dibinde"

Nuran Çetinkaya

Yaylanın şehir merkezine yakın olmasının en büyük avantaj olduğunu vurgulayan Nuran Çetinkaya'nın sözleri:

"Benli Yaylası’nda evimiz var, tatillerde geliyoruz. Burada çay yapmak ve mangal yakmak çok güzel oluyor. Ormana çıkıyoruz, dolaşıyoruz. Havası çok güzel, insanları iyi. Memleketimiz gerçekten çok güzel. En büyük özelliği de Ankara’ya çok yakın olması. Uzak olsa belki gidemeyeceğiz. Karadeniz’in Ayder’i varsa, Ankara’mızın da Benli Yaylası var"

