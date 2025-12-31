Besni (Adıyaman) Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktı ve etkisini artıran yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kapalı yollar ve çalışmalar

Yoğun kar sonrası Besni’ye bağlı 67 köy ve 48 mezra yolunun kapalı olduğu öğrenildi. Su Gözü mevkiinde yol açma çalışmaları devam ederken, ekiplerin Besni-Gölbaşı-Adıyaman Karayolu üzerinde kar temizleme çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Özellikle Gölbaşı ana yol güzergahında buzlanma nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı bildirildi; bölgedeki ekipler buzlanmaya karşı acil tuzlama ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Yüksek kesimler ve ulaşım

Yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve buzlanma, ulaşımı zorlaştırırken bazı bölgelerle bağlantının tamamen kesildiği duyuruldu. Besni Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; kırsal bölgelerde kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, sürücülere kar lastiği ve zincir kullanmaları çağrısında bulundu. Kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

