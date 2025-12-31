DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Besni (Adıyaman) Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde başlayan yoğun kar, 67 köy ve 48 mezra yolunu kapattı; ulaşımda aksamalar ve buzlanma etkili oldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:55
Besni (Adıyaman) Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Besni (Adıyaman) Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktı ve etkisini artıran yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kapalı yollar ve çalışmalar

Yoğun kar sonrası Besni’ye bağlı 67 köy ve 48 mezra yolunun kapalı olduğu öğrenildi. Su Gözü mevkiinde yol açma çalışmaları devam ederken, ekiplerin Besni-Gölbaşı-Adıyaman Karayolu üzerinde kar temizleme çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Özellikle Gölbaşı ana yol güzergahında buzlanma nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı bildirildi; bölgedeki ekipler buzlanmaya karşı acil tuzlama ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Yüksek kesimler ve ulaşım

Yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve buzlanma, ulaşımı zorlaştırırken bazı bölgelerle bağlantının tamamen kesildiği duyuruldu. Besni Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; kırsal bölgelerde kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, sürücülere kar lastiği ve zincir kullanmaları çağrısında bulundu. Kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, İLÇE GENELİNDE HAYATI...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, İLÇE GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, İLÇE GENELİNDE HAYATI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları