Besni’de Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Adıyaman Besni’de karla mücadele sürüyor; Besni Kaymakamlığı ekipleri 6 araçla 67 köy ve 48 mezrada yolları açıyor, öncelik acil durumlara veriliyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:58
Karla mücadele ekipleri 6 araçla 67 köy ve 48 mezrada çalışıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Besni Kaymakamlığı'na bağlı ekipler, 1 greyder, 1 loder ve 4 kepçe olmak üzere toplam 6 araç ile karla mücadele yürütüyor. Çalışmalarda önceliğin acil hasta, sağlık ve zorunlu durumlara verildiği, bu tür durumların olmaması halinde köy yollarının planlı ve sıralı şekilde açıldığı bildirildi.

Toplam 67 köy ve 48 mezrada yürütülen çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi. Kırsal mahalleler ve köy yollarında ulaşımın tamamen sağlanabilmesi için ekiplerin hava şartlarına bağlı olarak çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

