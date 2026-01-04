Besni'de Kar Sonrası Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Besni'de kar sonrası yoğun sis hayatı etkiledi

Görüş mesafesi yer yer birkaç metreye düştü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, kar yağışı sonrasında kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer ciddi oranda düşmesi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle 15 Temmuz Mahallesi ve deprem konutları bölgesinde yoğun sis ve yollardaki buzlanma sonucunda bazı araçların yolda kaldığı, sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği öğrenildi.

Görüş mesafesinin zaman zaman birkaç metreye kadar düştüğü noktalarda sürücüler, güvenlik amacıyla dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU.