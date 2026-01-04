DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.937.363,43 -1,31%

Besni'de Kar Sonrası Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Adıyaman Besni'de kar yağışının ardından yoğun sis görüş mesafesini düşürdü; 15 Temmuz Mahallesi ve deprem konutları çevresinde ulaşım aksadı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:44
Besni'de Kar Sonrası Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Besni'de kar sonrası yoğun sis hayatı etkiledi

Görüş mesafesi yer yer birkaç metreye düştü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, kar yağışı sonrasında kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer ciddi oranda düşmesi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle 15 Temmuz Mahallesi ve deprem konutları bölgesinde yoğun sis ve yollardaki buzlanma sonucunda bazı araçların yolda kaldığı, sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği öğrenildi.

Görüş mesafesinin zaman zaman birkaç metreye kadar düştüğü noktalarda sürücüler, güvenlik amacıyla dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor — Karla Mücadele 7/24
2
Siirt'te Karla Mücadele Yolları Açtı: Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı
3
Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı: Karla Mücadele Tamam
4
Batman'da Son 20 Yılın En Sert Kışı: Köy Yolları Kapandı, Çatılar Çöktü
5
Besni'de Kar Sonrası Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı
6
Sarıkamış Şehitleri 111. Yılında Kars'ta Anıldı
7
Adıyaman'da Karla Mücadele Sürüyor: 87 Araç, 124 Personelle 7/24

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları