Besni'de Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Kar yağışı sonrası görüş mesafesi yer yer birkaç metreye düştü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan yoğun sis, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Sisle birlikte görüş mesafesinin yer yer ciddi oranda düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle 15 Temmuz Mahallesi ve deprem konutları bölgesinde yoğun sis ve yollardaki buzlanma nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı, sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği öğrenildi.

Görüş mesafesinin zaman zaman birkaç metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler, güvenlik amacıyla dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.

Yoğun sis Besni’yi etkisi altına aldı