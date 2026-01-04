DOLAR
Besni'de Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Besni'de kar yağışı sonrası etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürüp ulaşımı aksattı; 15 Temmuz Mahallesi ve deprem konutları bölgesinde araçlar yolda kaldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:31
Kar yağışı sonrası görüş mesafesi yer yer birkaç metreye düştü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan yoğun sis, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Sisle birlikte görüş mesafesinin yer yer ciddi oranda düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle 15 Temmuz Mahallesi ve deprem konutları bölgesinde yoğun sis ve yollardaki buzlanma nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı, sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği öğrenildi.

Görüş mesafesinin zaman zaman birkaç metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler, güvenlik amacıyla dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

