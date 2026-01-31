Besni'de Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 10-20 Metreye Düştü

Besni'de sabah etkili olan yoğun sis ve sağanak, görüş mesafesini 10-20 metreye düşürerek ulaşımı olumsuz etkiledi; sürücülere uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:11
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. İlçe merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar gerilerken, özellikle yüksek kesimlerde bu mesafe 10 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Yetkililerden Uyarılar

Yetkililer, sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini artırmaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hava Tahmini

Meteoroloji verilerine göre Besni’de yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

