Tekirdağ Büyükşehir'den Kar Mesaisi: 11–12 Ocak'ta Tam Seferberlik

Tekirdağ Büyükşehir'den Kar Mesaisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verileri doğrultusunda 11–12 Ocak tarihlerinde beklenen kar yağışına karşı başlatılan seferberlikte amaç, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması olarak belirtildi.

Ekipler ve yürütülen çalışmalar

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 65 personel ile kar bıçaklı ve tuzlama donanımlı kamyonlar, greyder ve kepçelerle ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

İtfaiye ekipleri, 11 ilçedeki istasyonlarda muhtemel kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı tam kadro görev yaparken, TESKİ ekipleri de altyapıda oluşabilecek don ve arızalara karşı teyakkuz halinde bulunuyor.

Zabıta Trafik ekipleri trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla denetimlerini artırdı; sürücüler kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılıyor.

Kar yağışının seyrine göre ekip ve ekipman sayısının artırılacağı bildirildi.

Başkanın değerlendirmesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tüm ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını ve çalışmaların kar yağışı sona erene kadar kesintisiz süreceğini ifade etti.

