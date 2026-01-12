Tekirdağ Büyükşehir'den Kar Mesaisi: 11–12 Ocak'ta Tam Seferberlik

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 11–12 Ocak'ta beklenen yoğun kar yağışına karşı 65 personel ve ekipmanla gece gündüz seferber oldu; ulaşım ve altyapı öncelikli.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:32
Tekirdağ Büyükşehir'den Kar Mesaisi: 11–12 Ocak'ta Tam Seferberlik

Tekirdağ Büyükşehir'den Kar Mesaisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verileri doğrultusunda 11–12 Ocak tarihlerinde beklenen kar yağışına karşı başlatılan seferberlikte amaç, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması olarak belirtildi.

Ekipler ve yürütülen çalışmalar

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 65 personel ile kar bıçaklı ve tuzlama donanımlı kamyonlar, greyder ve kepçelerle ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

İtfaiye ekipleri, 11 ilçedeki istasyonlarda muhtemel kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı tam kadro görev yaparken, TESKİ ekipleri de altyapıda oluşabilecek don ve arızalara karşı teyakkuz halinde bulunuyor.

Zabıta Trafik ekipleri trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla denetimlerini artırdı; sürücüler kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılıyor.

Kar yağışının seyrine göre ekip ve ekipman sayısının artırılacağı bildirildi.

Başkanın değerlendirmesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tüm ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını ve çalışmaların kar yağışı sona erene kadar kesintisiz süreceğini ifade etti.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI TÜM BİRİMLERİYLE...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI TÜM BİRİMLERİYLE SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. METEOROLOJİ VERİLERİ DOĞRULTUSUNDA 11–12 OCAK TARİHLERİNDE BEKLENEN KAR YAĞIŞINA KARŞI BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI TÜM BİRİMLERİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Yetmez: Atilla Ayhan'dan Sürücülere Hayati Uyarılar
2
Tekirdağ Büyükşehir'den Kar Mesaisi: 11–12 Ocak'ta Tam Seferberlik
3
Afyonkarahisar'da Kar Etkili: Köy Yolları Açık Tutuluyor
4
Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
5
Torosgaz'tan 150 m² Eve 98.459 TL'lik Doğalgaz Faturası
6
Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi
7
Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları