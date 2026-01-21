Beyciler Ortaokulu Öğrencileri Düzce Gençlik Merkezi’ni Ziyaret Etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Beyciler Ortaokulu öğrencilerini ağırlayarak merkezin sunduğu imkanları tanıttı.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, merkez bünyesinde yürütülen atölye çalışmaları, kulüp faaliyetleri ve gönüllülük projeleri hakkında bilgilendirildi. Merkezin gençlere yönelik eğitim ve sosyal etkinlikleri detaylı şekilde anlatıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Sunulan imkanlar ve faaliyetlerin tanıtımının ardından, program Manevi Rehber eşliğinde düzenlenen sohbet etkinliğiyle devam etti. Sohbette değerler eğitimi ve kişisel gelişim konularında paylaşımlar yapıldı, öğrencilerle etkileşimli bir ortam oluşturuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin ilgi ve memnuniyetiyle sona erdi. Ziyaret, gençlerin merkez faaliyetlerini daha yakından tanımasına ve katılımın artmasına zemin hazırladı.

