Beykoz Kavacık'ta Kar: İlçe Beyaza Büründü

İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı Beykoz Kavacık'ı sabah saatlerinde beyaza bürüdü; cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:39
Beykoz Kavacık'ta Kar: İlçe Beyaza Büründü

Beykoz Kavacık'ta kar hayatı durdurdu

İlçe sabah beyaz örtüyle uyandı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Beykoz Kavacık’ta sabah saatlerinde beyaz manzaralar oluşturdu.

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçe genelinde cadde ve sokaklar karla kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kavacık, örtülerle kaplanmış gibi görünerek kartpostallık görüntüler sundu.

Karla birlikte ağaçlar, binalar ve yollar beyaza büründü. Bölge, yerel sakinlerin ve ziyaretçilerin dikkatini çekerken, değişen dokusu şehir manzarası içinde öne çıktı.

Oluşan sessiz ve sakin atmosfer, dronla kaydedilen görüntülere yansıdı; havadan alınan kareler Kavacık’ın doğal dokusunu ve beyaz örtünün oluşturduğu etkileyici görünümü gözler önüne serdi.

