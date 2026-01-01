DOLAR
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda

Samsun Denizevleri Ortaokulu'nda 42 yıllık Türkçe öğretmeni Mustafa Öztürk, öğrencilerinin alkışları arasında emekliye uğurlandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:17
Denizevleri Ortaokulu'nda öğrenciler alkışlarla uğurladı

Samsun'un Atakum ilçesindeki Denizevleri Ortaokulunda görev yapan 42 yıllık Türkçe öğretmeni Mustafa Öztürk (65), yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Okul koridorunda sıraya dizilen onlarca öğrenci, alkışlarla öğretmenlerini uğurladı. Öztürk'ün son ders günü için hazırlanan sürpriz tören, duygusal anlara sahne oldu.

Koridorda öğrencilerin arasında yürüyen deneyimli öğretmen, çiçekler ve pasta ile karşılandı; öğrenciler ve öğretmen arkadaşları veda ederken duygulandığı gözlendi.

Okul Müdürü Özkan Yamaç, törende Öztürk'e hizmetleri için teşekkür etti.

Mustafa Öztürk törende şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenlik mesleğinden ayrılmak zorunda kalıyorum. İçimde buruk bir sevinç var. Bir tarafım yaslı bir tarafım sevinçli. Her başlangıcın bir sonu var. Devletimize hizmet ettik. Vicdanen rahatım. Mesleğimi adaletli yaptığıma inanıyorum"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

