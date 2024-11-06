Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

SGK tarafından zaman zaman yeni konut ihaleleri ile alakalı açıklamalar, kurumun resmi web adresinde ya da EKAP resmi web adresi üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, mülkiyetinde bulunan çok sayıda taşınmazın ihale yöntemi ile satıuşa çıkartılacağı ifade edilirken, resmi web adresi üzerinde ihaleler ile alakalı bir çok detay da yer alıyor. İlan kapsamında, İstanbul'un farklı ilçelerinde konut alanları, kamu eğitim tesisleri, dini tesisler ve kamusal hizmet alanları gibi çeşitli taşınmazların açık artırma usulü ile satılacağına yer verildi.

İstanbul’da bulunan bu taşınmazlar, Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler ilçelerinde yer alıyor ve farklı imar durumlarına sahip iken satışlar, Elektronik Ortamda Satış Portalı üzerinden açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

SGK İHALE TARİHLERİ

SGK resmi web adresinde ve İlan.gov.tr adresinde yer alan bilgilere göre SGK ihalelerinin başlangıç tarihi ile alakalı da detaylar belirlendi. İhale, 18-21 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

SGK İHALEYE GİRECEK TAŞINMAZLARIN FİYATI

Duyurulan taşınmazlar arasında özellikle İstanbul, Beylikdüzü'nde yer alan ve konut alanı olarak imar durumu bildirilen taşınmaz dikkatleri üzerine toplarken, Kavaklı mahallesinde 189 ada, 1 parsel numarası ile belirtilen bu taşınmazın tahmini satış değeri 2.300.000 TL olarak belirlendi. Bu taşınmazın en düşük tahmini satış değeri olacağı ifade edildi.

SGK İHALESİNE NASIL DAHİL OLUNACAK

İhaleye katılmak isteyen adayların, taşınmazın ihale dokümanına ücretsiz olarak e-Devlet Kapısı üzerinden SGK'nın Elektronik Satış Portalı'ndan ulaşabilecekleri ifade edildi.



