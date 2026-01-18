Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
İstanbul'da gece başlayan yağış Beylikdüzü'ne de ulaştı
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Beylikdüzünün birçok noktasını beyaza bürüdü. Etkili olan yağışla birlikte yol kenarları, üst geçitler ve park halindeki araçlar yoğun kar tabakasıyla kaplandı.
TÜYAP istikametinde yer alan araziler de karla kaplanarak havadan görüntülendi. Bölgeden elde edilen görüntüler, kar yağışının yer yer yoğun etkisini ortaya koydu.
