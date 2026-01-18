Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

İstanbul'da gece başlayan kar yağışı Beylikdüzü'nde de etkili oldu; yol kenarları, üst geçitler ve TÜYAP çevresi havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:25
İstanbul'da gece başlayan yağış Beylikdüzü'ne de ulaştı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Beylikdüzünün birçok noktasını beyaza bürüdü. Etkili olan yağışla birlikte yol kenarları, üst geçitler ve park halindeki araçlar yoğun kar tabakasıyla kaplandı.

TÜYAP istikametinde yer alan araziler de karla kaplanarak havadan görüntülendi. Bölgeden elde edilen görüntüler, kar yağışının yer yer yoğun etkisini ortaya koydu.

