Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Emniyet Teşkilatıyla Veda Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve personele veda etti.

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Vali Aksoy, Eskişehir’de görev yaptığı süre boyunca emniyet teşkilatının özverili ve fedakâr çalışmalarına yakından şahit olduğunu belirterek, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Eskişehir’in güvenli ve huzurlu bir şehir olma özelliğini korumasında emniyet mensuplarının büyük payı olduğunu vurgulayan Aksoy, görev süresi boyunca kurulan güçlü iş birliği ve uyumdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İl Emniyet Müdüründen Teşekkür ve İyi Dilekler

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ise Aksoy’un Eskişehir’de görev yaptığı süre boyunca emniyet teşkilatına her zaman destek olduğunu belirterek, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yılmaz, Aksoy’un liderliğinde önemli başarılara imza atıldığını ve görev süresi boyunca sergilenen uyumlu ve yapıcı iş birliğinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, yeni görevinde başarılar diledi.

